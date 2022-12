Twitter, Elon Musk si dimetterà da amministratore delegato

Dicembre 21, 2022

Londra, 21 dic. (Adnkronos/Dpa) – Elon Musk ha confermato che si dimetterà da amministratore delegato di Twitter, non appena troverà qualcuno “abbastanza folle da accettare il lavoro”. Oltre il 57% degli utenti che hanno votato in un sondaggio pubblicato da Musk su Twitter domenica sera ha detto che avrebbe dovuto dimettersi – un risultato che lui ha dichiarato di voler rispettare.

Musk ha poi messo in dubbio il risultato, ma ha confermato in un tweet di mercoledì mattina che avrebbe lasciato il suo ruolo di capo della piattaforma di social media una volta trovato un successore. Musk ha scritto: “Mi dimetterò da amministratore delegato non appena troverò qualcuno abbastanza sciocco da accettare il lavoro! “Dopo di che, mi limiterò a gestire i team di software e server”. Il capo di Tesla e SpaceX ha assunto il controllo di Twitter solo due mesi fa, ma il suo mandato è stato turbolento.

Ha supervisionato il licenziamento di oltre la metà della forza lavoro globale dell’azienda, l’allentamento della moderazione dei contenuti e la reintroduzione di account precedentemente vietati, che secondo alcuni gruppi ha causato un’impennata di contenuti odiosi e abusivi sul sito.

Il regno di Musk è stato anche caratterizzato da un lancio incerto del servizio di abbonamento Twitter Blue e dalla sospensione della spesa da parte degli inserzionisti per i timori legati al suo approccio di “assoluta libertà di parola”. La saga di Twitter ha iniziato a ripercuotersi sulle altre attività dell’azienda: le quotazioni delle azioni Tesla sono scese dopo l’acquisizione del social network, poiché le controversie hanno intaccato la fiducia in Musk e nel suo stile di gestione.