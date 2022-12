Twitter: Musk ‘perde’ sondaggio su guida social, 57% vuole che lasci**

Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – Con un risultato che è apparso segnato sin dall’inizio Elon Musk ‘perde’ il sondaggio da lui stesso lanciato su Twitter in cui chiedeva agli utenti se dovesse lasciare la guida del social. Su 17,5 milioni di voti espressi il 57,5% dei partecipanti ha suggerito all’imprenditore sudafricano di abbandonare la guida di Twitter: una indicazione che Musk si è impegnato a rispettare nel momento stesso in cui ha lanciato la consultazione.

A pesare sul giudizio degli utenti, sicuramente, le polemiche che hanno accompagnato la sua gestione, dall’introduzione di servizi a pagamento ai licenziamenti di massa, passando per i minori controlli sui tweet più controversi e divisivi. Non è chiaro tuttavia quale sia l’intenzione del fondatore di Tesla che è virtualmente unico proprietario di Twitter dopo la acquisizione da 44 miliardi di dollari condotta a fine ottobre, una operazione che sta creando voragini nel patrimonio dell’uomo piu’ ricco del mondo, costretto nei giorni scorsi a una nuova vendita di 22 milioni di azioni Tesla per un valore di oltre 3,5 miliardi di dollari.