Uber: Nobili (Iv), ‘da Coltorti attacco scomposto a Renzi e Bellanova’

Luglio 11, 2022

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Leggo con preoccupazione -e non poco imbarazzo- le dichiarazioni del senatore Coltorti che, dimentico del ruolo che dovrebbe svolgere, si lancia in un attacco scomposto contro Matteo Renzi e la ministra Bellanova sulla base di un articolo pubblicato dall’’Espresso’. Coltorti evidentemente -questa è l’unica notizia- ha imparato a leggere. Magari, col tempo, inizierà a comprendere che cosa ha letto”. Lo afferma Luciano Nobili, capogruppo di Italia viva in commissione Trasporti alla Camera.

“Il senatore -prosegue l’esponente di Iv- sa bene che la Bellanova è stata scelta dal Governo per seguire il dossier relativo a taxi, Ncc e tpl nel ddl Concorrenza, e che in questi giorni ha istruito un ottimo lavoro, interagendo con intelligenza con le forze politiche e con le parti coinvolte ma al contempo garantendo la giusta determinazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da Palazzo Chigi. Un lavoro complicato per il quale Teresa Bellanova, che non si tira mai indietro, andrebbe ringraziata non attaccata”.

“Per il resto -conclude Nobili- non c’è proprio nulla da chiarire: Uber ha cercato invano di avvicinare Renzi, ma non vi è riuscita. Esattamente come Coltorti ha cercato invano in questi anni di fare politica, ma non vi è riuscito. E non è certo continuando a gettare fango sugli altri che ci riuscirà”.