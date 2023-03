Ucraina, 007 Gb: “Russia costringe altri 400mila uomini ad arruolarsi”

Marzo 30, 2023

Kiev, 30 mar. (Adnkronos) – Notizie dei media russi indicano che le autorità si stanno preparando all’avvio di una “grande campagna di reclutamento” con l’obiettivo di “arruolare altri 400.000 soldati” mentre prosegue il conflitto in Ucraina. Questo l’aggiornamento dell’intelligence britannica nel rapporto quotidiano sulla situazione in Ucraina diffuso dal ministero della Difesa di Londra. La valutazione sottolinea come la Russia “presenti la campagna come un’iniziativa per personale volontario, professionale” e non come una “nuova mobilitazione obbligatoria”. Secondo la valutazione, “è realistico” che “le autorità regionali cerchino di raggiungere gli obiettivi di reclutamento assegnati costringendo gli uomini” ad arruolarsi.

“Le autorità russe – si legge – hanno probabilmente scelto un presunto ‘modello volontario’ per far fronte alla carenza di personale in un modo che possa ridurre al minimo il dissenso” ed è “altamente improbabile che la campagna possa attirare 400.000 veri volontari”.

KIEV: “UCCISI 172.900 MILITARI MOSCA DA INIZIO GUERRA” – La Russia ha perso nell’ultimo giorno 560 uomini, facendo salire a 172.900 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente.

Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 172.900 uomini, 3.610 carri armati, 6.974 mezzi corazzati, 2.671 sistemi d’artiglieria, 526 lanciarazzi multipli, 278 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 306 aerei, 291 elicotteri, 5.518 autoveicoli, 18 unità navali e 2.239 droni.