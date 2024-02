Ucraina: 19 civili feriti in bombardamento ucraino a Belgorod

Febbraio 16, 2024

Mosca, 16 feb. (Adnkronos) – Il numero dei civili feriti nel bombardamento di Belgorod di ieri è salito a 19 perché una persona ha cercato assistenza medica più tardi. Lo ha scritto su Telegram il governatore dell’oblast russo Vyacheslav Gladkov, aggiungendo che quattro persone – due adulti e due bambini – sono state inviate a Mosca per cure, mentre due pazienti sono ricoverate a Belgorod in terapia intensiva, in gravi condizioni.