Ucraina: 2 statunitensi arrestati per aver esportato tecnologia in Russia

Marzo 3, 2023

Washington, 3 mar. (Adnkronos/Dpa) – Le autorità statunitensi hanno riferito di aver arrestato due uomini accusati di esportare illegalmente tecnologia in Russia, eludendo le leggi sull’esportazione imposte in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che gli uomini hanno fornito apparecchiature aeronautiche a società russe e servizi di riparazione per apparecchiature utilizzate su aerei di fabbricazione russa.

Secondo l’accusa, dal 2020 gli imputati hanno cospirato per eludere le leggi sulle esportazioni nascondendo e dichiarando in modo errato i veri utenti finali, il valore e le destinazioni delle loro esportazioni e trasbordando articoli attraverso paesi terzi, ha affermato il dipartimento.

I due sono stati accusati di cospirazione, esportazione di merci controllate senza licenza, falsificazione e mancata presentazione di informazioni elettroniche sull’esportazione e contrabbando di merci contrarie alla legge statunitense. Se condannati, rischiano tra i cinque e i 20 anni di carcere.