Giugno 1, 2022

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Assenti gli ambasciatori russo e bielorusso in Italia al concerto offerto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la Festa del 2 giugno ai Capi missione accreditati nel nostro Paese. Una decisione frutto degli accordi presi in sede Ue di non coinvolgere rappresentanti diplomatici dei due Paesi in cerimonie legate a ricorrenze nazionali.