Ucraina: A.Fontana, ‘Lombardia attiva fin da subito, pronti a collaborare per ricostruzione’

Ottobre 31, 2023

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – “Io voglio ribadire come Regione Lombardia abbia fin da subito dimostrato la volontà di essere vicina al popolo ucraino”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo al primo incontro pubblico del Laboratorio sulla ricostruzione dell’Ucraina organizzato da Triennale Milano e Maxxi, in corso a Milano.

In questo senso, ricorda Fontana, “abbiamo dato assistenza immediata ai malati oncologici che non potevano essere curati quando iniziarono i primi bombardamenti; abbiamo poi provveduto ad organizzare una rete di Ong che si sono dedicate all’assistenza diretta. E abbiamo assistito tutti i profughi, che in Lombardia sono circa 47mila. Ma questo -sottolinea- rappresenta il passato; ora dobbiamo parlare del futuro e io credo che dobbiamo partire da un luogo simbolico qual è la cattedrale di Odessa, per poi arrivare a quello che diceva il ministro degli esteri ucraino quando diceva che dobbiamo cercare di costruire una nuova Ucraina, con una impostazione diversa rispetto al passato, che non sia semplicemente un’opera di riedificazione”.

“Io -continua il governatore lombardo- credo che la Lombardia possa ad esempio mettere a disposizione l’esperienza vissuta nella rigenerazione urbana, che è un ambito fondamentale per il nostro Paese e rappresenta un nuovo modo di fare rigenerazione sociale, un nuovo modo di fare comunità e un nuovo modo di vivere”. Soprattutto, aggiunge, “potremmo dare la nostra collaborazione anche nella riorganizzazione dell’Emergenza Urgenza sanitaria, un aspetto che stiamo esportando in tutte le regioni italiane e del quale siamo molto orgogliosi. Così come saremmo orgogliosi di dare una mano all’Ucraina anche nella ricostruzione del modello di sviluppo fra pubblico e privato, con un reciproco sostegno”.