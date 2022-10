Ucraina: a Kiev ripristinata fornitura di elettricità per 83.000 famiglie

Ottobre 18, 2022

Kiev, 18 ott. (Adnkronos) – A Kiev “è stata ripristinata la fornitura di elettricità per 83.000 famiglie, dopo il blackout causato da un missile russo” contro una centrale elettrica della capitale ucraina. Lo ha riferito il sindaco Vitaliy Klitschko su Telegram, spiegando che i tecnici sono riusciti a ripristinare la corrente in 7 ore, utilizzando un sistema di alimentazione di riserva, che sarà in funzione finché le infrastrutture danneggiate dai bombardamenti non saranno ripristinate.

“Stiamo facendo di tutto per fornire ai cittadini di Kiev servizi vitali nelle condizioni di guerra nel Paese – ha aggiunto il sindaco – Dopo l’attacco missilistico di oggi, l’approvvigionamento idrico è già stato ripristinato per alcuni consumatori. “Le squadre di riparazione stanno lavorando per stabilizzare i sistemi di approvvigionamento elettrico e idrico della capitale il prima possibile”.