Ucraina: accordo grano, Zakharova ‘non ci fidiamo promesse Occidente e Onu’

Luglio 18, 2023

Mosca, 18 lug. (Adnkronos) – La Russia non intende più fidarsi delle promesse dei paesi occidentali e delle Nazioni Unite in merito all’accordo sul grano del Mar Nero, e potrebbe prendere in considerazione il ritorno all’accordo solo dopo aver visto risultati concreti. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova durante una trasmissione televisiva di Channel One.

“Abbiamo dato tutte le possibilità al Segretario Generale delle Nazioni Unite – ha aggiunto il diplomatico – eravamo pronti a lavorare con lui, e abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per sbloccare la situazione. Non accetteremo più assicurazioni e promesse, o qualche sprezzante iniziativa dell’ultimo minuto mirata solo a farci dire ‘sì’. Solo risultati concreti. E quando verranno presentati tali risultati concreti, solo allora, forse, sarebbe possibile pensare di tornare a questo accordo”.

La Zakharova ha sottolineato che la parte russa ha fatto di tutto affinché “i paesi veramente bisognosi potessero utilizzare i prodotti alimentari che potevano essere inviati attraverso i canali previsti da questo pacchetto di accordi. Ma, sfortunatamente, il gioco dell’Occidente è andato troppo oltre”.