Ucraina: Aiea, ‘oltre a Zaporizhzhia, supporto in loco ad altre 4 centrali’

Novembre 25, 2022

Kiev, 25 nov. (Adnkronos) – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha iniziato a fornire supporto in loco ad altre quattro centrali nucleari in Ucraina rispondendo alle richieste di assistenza del paese. Lo ha dichiarato il direttore generale Rafael Mariano Grossi. I quattro impianti aggiuntivi sono Rivne, Khmelnytskyi, South Ukraine e Chernobyl. Da settembre, gli esperti dell’Aiea hanno fornito supporto in loco a Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d’Europa, occupata dalle forze russe.

A seguito degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine, le centrali nucleari operative ucraine di Zaporizhzhia, Rivne, Ucraina meridionale e Khmelnytskyi sono state disconnesse dalla rete e “costrette a fare affidamento su generatori diesel di emergenza per l’elettricità di cui avevano bisogno per garantire la loro sicurezza e protezione continue”, ha detto Grossi, aggiungendo che “questa situazione senza precedenti sarebbe stata inimmaginabile solo pochi mesi fa. È profondamente preoccupante”.

“Dobbiamo fare di tutto per prevenire un incidente nucleare in uno qualsiasi di questi impianti nucleari – ha aggiunto il direttore generale – il che non farebbe che aumentare le terribili sofferenze a cui stiamo già assistendo in Ucraina. Il momento di agire è ora”.