Ucraina, allarme Aiea: “A Zaporizhzhia ogni volta tiriamo i dadi, ma la fortuna finirà”

Marzo 9, 2023

Vienna, 9 mar. (Adnkronos) – Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è tornato a mettere in guardia sulla situazione intorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, che a causa degli attacchi missilistici russi delle scorse ore è stata di nuovo scollegata dalla rete elettrica.

Rivolgendosi al board dei governatori dell’Aiea, Grossi ha sottolineato che è necessaria un’azione urgente per garantire la sicurezza del sito. “Ancora una volta la centrale nucleare di Zaporizhzhia funziona con diesel di emergenza, l’ultima linea di difesa. Questa è la sesta volta, lasciatemelo ripetere la sesta volta, che la centrale ha dovuto operare in questa modalità di emergenza. Permettetemi di ricordarvi che questa è la più grande centrale nucleare in Europa”, ha dichiarato Grossi, citato dalla Bbc.

“Cosa stiamo facendo per evitare che ciò accada? Siamo l’Aiea dobbiamo preoccuparci della sicurezza nucleare”, ha aggiunto il direttore generale, che sempre riferendosi ai rischi degli attacchi russi sull’impianto ha spiegato che “ogni volta è come se tirassimo i dadi. E se permettiamo che questo continui, un giorno la nostra fortuna si esaurirà”. “Chiedo a tutti in questa stanza oggi e altrove – ha concluso – dobbiamo impegnarci a garantire la sicurezza e la protezione dell’impianto. E dobbiamo impegnarci Ora. Ciò di cui abbiamo bisogno è l’azione”.