Mosca, 13 feb. (Adnkronos) – L’ambasciata di Washington a Mosca ha chiesto ai cittadini americani che si trovano in Russia di lasciare immediatamente il Paese e agli altri di evitare di recarvisi. E’ quanto si legge in una nota diffusa sul sito dell’ambasciata americana in Russia, che dice di ”non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell’invasione russa dell’Ucraina. I cittadini statunitensi che vivono o si trovano in Russia devono lasciare immediatamente il Paese”.