Ucraina: ambasciatore russo, ‘Danimarca non ha linee rosse nella consegna di armi’

Aprile 17, 2023

Mosca, 17 apr. (Adnkronos) – Le autorità danesi non pongono alcuna linea rossa nel fornire nuovi armamenti all’Ucraina e non pensano al prezzo dell’escalation del conflitto. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Danimarca Vladimir Barbin in un’intervista al quotidiano Izvestiya, aggiungendo che “Copenaghen crede fermamente che l’Occidente sia in grado di consegnare una sconfitta militare alla Russia in Ucraina. La Danimarca non pensa al destino che l’Ucraina e i suoi cittadini dovranno affrontare in caso di ulteriore escalation del conflitto. Copenaghen al momento non ha linee rosse o divieti contro il trasferimento di nuove e nuove armi”.

Un fondo speciale di 1 miliardo di dollari è stato recentemente istituito in Danimarca per incrementare gli aiuti militari a Kiev, ha osservato il diplomatico. La Danimarca ha trasferito armi per un valore di 900 milioni di dollari all’Ucraina, inclusi sistemi missilistici anti-nave, anticarro e di difesa aerea, mortai, veicoli corazzati, droni e vari tipi di munizioni, ha affermato Barbin. “La spedizione di diciannove unità di artiglieria semoventi Caesar è prevista per maggio e di carri armati Leopard 1 in estate – ha aggiunto il diplomatico – Si sta discutendo l’opportunità di fornire aerei da combattimento F-16. Istruttori danesi stanno addestrando militari ucraini”.