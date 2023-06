Ucraina: ambasciatore russo, ‘dichiarazioni Usa su attacchi in Russia non valgono un centesimo’

Giugno 1, 2023

Washington, 1 giu. (Adnkronos) – “Washington sta dimostrando indifferenza per i crimini di Kiev assegnandole un altro pacchetto di assistenza militare per una somma di 300 milioni di dollari e le sue dichiarazioni secondo cui presumibilmente non sostiene gli attacchi dell’esercito ucraino all’interno della Russia non valgono un centesimo”. Lo ha detto l’ambasciatore russo negli Usa, commentando il nuovo pacchetto di aiuti degli Stati Uniti all’Ucraina annunciato ieri.

“Le autorità statunitensi – ha aggiunto Anatoly Antonov su Telegram -parlano di nuovo con orgoglio di fornire assistenza finanziaria e un’altra partita di materiale ai loro impazziti burattini di Kiev. Allo stesso tempo, stanno incitando i satelliti europei a incatenare lo sviluppo tecnologico della Russia con ulteriori barriere commerciali”.

“E questo subito dopo una serie di attacchi terroristici da parte di protetti statunitensi a Mosca e nella regione di Mosca. Invece di chiedere conto al regime di Zelensky, Washington dimostra indifferenza per questi crimini. Le dichiarazioni pubbliche della Casa Bianca di non sostenere gli attacchi delle forze armate ucraine nel cuore della nostra patria non valgono un centesimo”, ha sottolineato.