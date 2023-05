Ucraina: ambasciatore russo, ‘parole Usa su attacco a Mosca incoraggiano terroristi’

Maggio 31, 2023

Washington, 31 mag. (Adnkronos) – Le dichiarazioni di Washington sull’attacco terroristico con droni a Mosca incoraggiano i terroristi ucraini. Lo ha affermato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov. “Abbiamo preso atto delle dichiarazioni di Washington sull’attacco terroristico a Mosca con droni. In realtà suonano come un incoraggiamento per i terroristi ucraini – ha detto – basti pensare ai tentativi dei funzionari statunitensi di nascondersi dietro la frase che stanno raccogliendo informazioni su quanto accaduto. E poi passano immediatamente a un attacco mediatico contro il nostro Paese”.

“L’amministrazione americana – prosegue l’ambasciatore russo – non capisce che nessuno crede ai loro slogan sul non sostegno agli attacchi ucraini sul territorio russo?! Soprattutto, quando queste parole sono pronunciate in modo timido ed esitante. Gli Stati Uniti stanno scendendo consapevolmente e irrimediabilmente nell’abisso delle ostilità in Europa. Fra l’altro, uno scontro tra Nato e Russia è un vecchio sogno degli estremisti nazisti a Kiev”.