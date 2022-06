Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – L’ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina Bridget Brink ha visitato la principale agenzia di sicurezza informatica del governo ucraino e ha promesso di sostenere il “lavoro cruciale” di Kiev nella difesa dalle minacce di hacking russo. L’incontro con il Servizio statale ucraino per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni (SSSCIP) arriva poche settimane dopo che Brink è stata confermata come ambasciatrice statunitense a Kiev.