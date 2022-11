Novembre 23, 2022

Kiev, 23 nov. (Adnkronos) – “Ho visto la forza del popolo ucraino e so che il tentativo della Russia di dominare l’Ucraina facendola precipitare nel freddo e nell’oscurità fallirà. Noi Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciatrice americana in Ucraina Bridget Brink, commentando gli attacchi missilistici della Russia sull’Ucraina, che ha definito “brutali, poiché la Russia cerca di punire l’Ucraina per aver osato essere libera”.