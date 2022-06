Ucraina: amministrazione militare, ‘necessari 8-10 anni per sminare regione Kiev’

Giugno 8, 2022

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Ci vorranno 8-10 anni per sminare completamente la regione di Kiev”. Lo ha comunicato il capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev Oleksiy Kulebanel corso della maratona televisiva nazionale, aggiungendo che un gruppo di specialisti stranieri aiuterà a sminare il territorio insieme agli artificieri ucraini.

“L’area contaminata dalle miniere è potenzialmente molto ampia. Naturalmente, ora non abbiamo la forza e le risorse per lo sminamento. Per ora definire soltanto quali aree dovremo sminare”, ha aggiunto Kuleba.

Secondo l’ amministrazione militare regionale di Kiev, il 7 giugno, gli artificieri hanno ispezionato 38 insediamenti nei distretti di Bucha, Brovary, Vyshhorod e Bila Tserkva. 405 ordigni esplosivi sono stati trovati e distrutti. In totale, 39.919 mine e proiettili sono stati rinvenuti dall’inizio delle operazioni di sminamento.