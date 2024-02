Ucraina: Ankara conferma visita di Putin in Turchia

Febbraio 5, 2024

Ankara, 5 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha confermato che il presidente della Russia Vladimir Putin si recherà presto in visita in Turchia per discutere del corridoio del grano nel Mar Nero. “La visita di Putin in realtà era già stata pianificata in precedenza. Ora ci sarà l’opportunità di discutere nuovamente alcune questioni durante questa visita”, ha detto Fidan, senza precisare una data, in un’intervista a Trt Haber dopo l’annuncio fatto in precedenza dal portavoce del Cremlino Dimitri Peskov.

La questione del corridoio del grano sarà “sicuramente sul tavolo” per l'”importanza” che gli ha attribuito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha assicurato Fidan. “Il nostro presidente attribuisce grande importanza a questo problema. La privazione del grano per i poveri, soprattutto in Africa, e l’accesso al cibo a prezzi elevati è una situazione che davvero non vogliamo vedere da una prospettiva umanitaria”, ha aggiunto. Fidan ha inoltre sottolineato la vicinanza di Mosca e Ankara per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, con una chiara opposizione all’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza.