Ucraina: Anpi, ‘preoccupati da parole Guerini’**

Maggio 7, 2022

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “La Segreteria nazionale Anpi esprime preoccupazione per i contenuti dell’audizione del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini nelle commissioni riunite di Camera e Senato”. Così in una nota dell’Anpi.

“L’ammissione dell’invio in Ucraina di dispositivi militari, sia pur a cortissimo raggio, in grado di colpire postazioni in territorio russo contraddice l’auspicio di concrete e urgenti iniziative di negoziato condotto dall’Ue che oramai da più parti e sempre più frequentemente viene manifestato. L’annunciato invio di nostri soldati sotto l’egida della Nato in Ungheria e Bulgaria è un elemento di ulteriore preoccupazione e di accrescimento della tensione internazionale. Il ministro Guerini ha altresì comunicato che la dottrina militare russa prevede l’utilizzo di armi nucleari seppure abbia aggiunto: ‘Credo che sia prevedibile che non vengano utilizzate'”.

“Tutto ciò conferma l’inquietante escalation in corso la cui prima vittima è il popolo ucraino, e porta ad un accrescimento dei pericoli per la sicurezza nazionale del nostro Paese, oltre che per la pace nel mondo. È sempre più indifferibile una seria iniziativa contro la guerra ed un’ampia mobilitazione popolare con questo obiettivo. L’Anpi è impegnata in tal senso”.