Ucraina: arcivescovo Kiev, ‘per ora non parlato di visita Papa ma per capire bisogna toccare ferite’

Settembre 14, 2023

Città del Vaticano, 14 set. – (Adnkronos) – I Vescovi ucraini hanno rinnovato l’invito al Papa a visitare Kiev? “Per ora non ne abbiamo parlato di una visita ma abbiamo detto che un giorno aspettiamo questa possibilità perché per capire cosa succede in Ucraina bisogna toccare le ferite “. Lo ha sottolineato l’arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk ai margini di una conferenza stampa al pontificio collegio ucraino al termine del Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina che si è svolto a Roma.

Alla domanda se ci sia la disponibilità ad affidare la mediazione di pace al Papa Shevchuk osserva che “è una cosa politica, è il nostro governo che deve decidere . Per il momento c’è bisogno della premura paterna del Papa”. Quanto alle aspettative sulla missione del cardinale Zuppi, che si trova a Pechino, Shevchuk ha osservato che “ultimamente la parola pace viene desacralizzata. Perciò Zuppi ci ha detto che si tratta di arrivare ad una pace giusta, stabile e autentica”.