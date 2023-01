Ucraina: Associazione Bundeswehr, ‘fornitura Leopard 2 avrà impatto negativo su Germania’

Gennaio 25, 2023

Berlino, 25 gen. (Adnkronos) – La fornitura di carri armati Leopard 2 all’Ucraina avrà un impatto negativo sulla capacità di difesa della Germania. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione della Bundeswehr, Andre Wuestner, sul canale televisivo tedesco Zdf.

Come riporta l’agenzia russa Tass, Wuestner ha osservato che questo è “un bene per l’Ucraina, ma un male per la prontezza al combattimento della Bundeswehr”. Il governo, ha detto, deve rafforzare l’industria della difesa in Germania, se vuole “sostenere non solo l’Ucraina, ma anche la propria capacità di difesa. La verità è che da febbraio distribuiamo armi e munizioni. Allo stesso tempo, siamo ancora in uno stato di caduta libera. Non abbiamo ancora ottenuto cambiamenti per quanto riguarda la nostra capacità di difesa”.

L’Associazione della Bundeswehr è un’organizzazione indipendente che rappresenta gli interessi di 200.000 soldati e riservisti attivi e in pensione.