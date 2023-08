Ucraina: attacco con droni su Kiev, 2 morti

Agosto 30, 2023

Kiev, 30 ago. (Adnkronos) – Le forze russe hanno attaccato nella notte Kiev con droni e missili, uccidendo due persone e ferendone una terza. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare della città, Serhii Popko, precisando che le due persone sono morte a causa di detriti caduti su un edificio commerciale nel distretto di Shevchenkivskyi.

Anche una donna di 24 anni è stata ricoverata in ospedale per le ferite causate da schegge di vetro, ha riferito il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko. “Kiev non subiva un attacco così potente dalla primavera”, ha detto Popko. I detriti sono caduti su edifici non residenziali nei distretti Darnytskyi e Shevchenkivskyi, provocando lo scoppio di incendi in entrambi i siti. I vigili del fuoco e altri operatori di emergenza stanno ancora lavorando sui luoghi dell’attacco.