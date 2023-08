Ucraina: attacco droni a Mosca, Podolyak, ‘Russia si abituerà a guerra in piena regola’

Agosto 1, 2023

Kiev, 1 ago. (Adnkronos) – “La Russia si abituerà ben presto a una guerra in piena regola. Dopo l’ultimo attacco a Mosca, il conflitto si sposterà finalmente nel territorio degli ‘autori della guerra’ per riscuotere tutti i loro debiti”. Lo ha scritto sui social Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zalensky, commentando l’ultimo attacco con droni a Mosca.

“Tutto ciò che accadrà in Russia, saranno più crolli e più conflitti civili: sono parte di un processo storico oggettivo”, ha aggiunto il consigliere presidenziale. L’Ucraina non ha rivendicato la responsabilità per l’attacco di oggi, né per altri attacchi con droni avvenuti negli ultimi mesi.