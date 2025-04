Ucraina: Bazoli, ‘attacco M5s a Sensi non accettabile’

10 Aprile 2025

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Non è mai un buon segno quando la polemica politica trascende nel personale, additando qualcuno per le sue opinioni critiche. I senatori dei 5 stelle hanno tutto il diritto di avere opinioni diverse dal senatore Sensi, ma non è accettabile che lo indichino come l’avversario contro cui scagliare la piazza. Nell’esprimere la mia solidarietà al collega Sensi, invito i colleghi dei cinque stelle a recuperare il senso di un confronto civile e serio, e mai personale”. Lo dichiara in una nota Alfredo Bazoli, vicepresidente dei senatori del Pd.