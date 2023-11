Ucraina: Bbc, ‘bambina ucraina scomparsa adottata da alleato di Putin’

Novembre 23, 2023

Londra, 23 nov. (Adnkronos) – Secondo documenti scoperti da Panorama Bbc, un alleato politico chiave di Vladimir Putin ha adottato una bambina sequestrata da un orfanotrofio ucraino. Sergey Mironov, il leader settantenne del partito politico Russia Giusta, è menzionato nel certificato di adozione di una bambina di due anni che è fu presa nel 2022 da una donna con cui ora l’uomo è sposato.

I documenti mostrano che l’identità della bambina è stata successivamente cambiata in Russia. La piccola, originariamente chiamata Margarita, era una delle 48 persone scomparse dall’orfanotrofio regionale di Kherson quando le forze russe presero il controllo della città. E’ tra i circa 20.000 bambini che, secondo il governo ucraino, sono stati presi dalle forze russe dall’inizio dell’invasione su vasta scala nel 2022.

All’inizio di quest’anno la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso mandati di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e del suo commissario per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, per la presunta deportazione illegale di bambini ucraini nel territorio controllato dalla Russia. Il governo russo afferma di non deportare i bambini ucraini, ma di evacuarli per proteggerli dalla guerra.

La Bbc ha collaborato con l’investigatrice ucraina sui diritti umani Victoria Novikova per scoprire cosa è successo a Margarita e agli altri bambini. La Novikova ha preparato un dossier contenente nuove prove per l’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina, che consegnerà alla Corte penale internazionale. Il mistero che circonda Margarita è iniziato quando una donna vestita di lilla si è presentata all’ospedale pediatrico di Kherson, dove la bambina di 10 mesi era in cura per un attacco di bronchite nell’agosto 2022.

Margarita era la più giovane residente dell’orfanotrofio locale, che si prendeva cura dei bambini che avevano problemi di salute o di cui genitori avevano perso la custodia o erano morti. La madre di Margarita aveva rinunciato alla custodia poco dopo la sua nascita e non si sapeva dove si trovasse suo padre. La dottoressa Nataliya Lyutikova, che ha condotto le cure infantili in ospedale, ha detto che era una bambina sorridente, che amava coccolare le persone. La donna vestita di lilla si presentò come “la responsabile degli affari infantili di Mosca”, ricorda la dottoressa Lyutikova.

Dopo poco il ritorno di Kherson sotto il controllo ucraino, la dottoressa Lyutikova ha riferito di aver ricevuto ripetute telefonate da un funzionario russo dell’orfanotrofio che le avrebbe chiesto che Margarita fosse rimandata immediatamente a casa. Nel giro di una settimana, la bambina fu dimessa dall’ospedale. Una mattina fu chiesto al personale dell’orfanotrofio di prepararla per un viaggio. “Avevamo paura, tutti avevano paura”, ha detto Lyubov Sayko, un’infermiera della struttura, aggiungendo che a prendere la bambina arrivarono alcuni uomini russi, alcuni di loro in mimetica militare: “Sembro di essere in un film”.