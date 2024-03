Ucraina: Berlino, ‘non abbiamo dato via libera a fornitura missili Taurus a Kiev’

Marzo 3, 2024

Berlino, 3 mar. (Adnkronos) – L’esercito tedesco ha discusso diversi scenari, ma ciò non significa il via libera alla fornitura di missili da crociera Taurus alle forze armate ucraine. Lo ha affermato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in relazione alla comparsa sui media russi di una conversazione tra militari tedeschi di alto rango sui piani di attacco al ponte di Crimea.

“Penso che i militari abbiano fatto quello che dovevano fare. Stanno pensando a diversi scenari senza pianificare nulla in alcun modo e senza lasciare dubbi al riguardo”, ha detto Pistorius ai giornalisti. “Né io né il cancelliere abbiamo dato il via libera all’uso dei Taurus”, ha sottolineato.