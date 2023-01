Ucraina: Berlusconi, ‘mi angoscia che nessuno trovi soluzioni pacifiche’

Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Come ho detto ormai decine di volte, siamo dalla parte dell’Occidente, dell’Europa, dell’Alleanza atlantica. Forza Italia fa parte del Ppe e della maggioranza di governo. La nostra solidarietà non è in discussione, come dimostrano decine di atti parlamentari”. Lo dice Silvio Berlusconi al ‘Corriere della Sera’, a proposito del conflitto in Ucraina. Il leader di Forza Italia tuttavia si dice “angosciato” dal fatto che “nessuno – se non il Papa e la Santa Sede – sembra avere soluzioni che vadano verso una soluzione pacifica di un conflitto per il quale stiamo pagando un prezzo intollerabile di vite, di sofferenze e anche di danni economici per il mondo intero”.