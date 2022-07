Ucraina: Bielorussia ritira ambasciatore nel Regno Unito

Luglio 29, 2022

Minsk, 29 lug. (Adnkronos(Dpa/Europa Press) – Il portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, Anatoli Glaz, ha riferito che Minsk ha deciso di ritirare il proprio ambasciatore nel Regno Unito. Glaz ha sottolineato che la misura è stata adottata dopo il pacchetto di sanzioni imposte alla Bielorussia, che colpiscono, tra gli altri, i dipendenti delle aziende e dei media bielorussi. Il portavoce ha inoltre condannato il ritiro dei visti ai deputati bielorussi in vista della riunione dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Come ha spiegato, le “misure restrittive e illegali” messe in atto dal governo britannico “non consentono attualmente lo sviluppo di un dialogo esaustivo”. Tuttavia, ha confermato che il ritiro dell’ambasciatore non implica la “chiusura di tutti i canali di comunicazione con Londra”.