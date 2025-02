Ucraina: Bignami a M5S, ‘trattativa pace grazie a brigate reddito cittadinanza?’

17 Febbraio 2025

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Ci sarà tempo e modo di poter discutere se la trattativa di pace si aprirà grazie alle brigate del reddito di cittadinanza o grazie al fatto che qualcuno è stato al fianco dell’Ucraina, grazie alla postura di questo governo in continuità” con quello Draghi quando “anche voi votaste per l’invio di armi”. Lo dice in aula Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi, rivolgendosi ai 5 Stelle.