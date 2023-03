Ucraina: blackout centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo attacchi russi

Marzo 9, 2023

Kiev, 9 mar. (Adnkronos) – La centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi è in modalità blackout a seguito degli attacchi dell’esercito di Mosca. Il sistema energetico ucraino è stato interrotto nelle prime ore del mattino. Lo ha reso noto la società di energia nucleare ucraina Energoatom.

L’impianto nucleare è entrato in modalità blackout per la sesta volta da quando è stato occupato dalle truppe russe nel marzo 2022. Il quinto e il sesto reattore sono attualmente in arresto ‘a freddo’, il che significa che la loro temperatura è al di sotto del punto di ebollizione e le pompe elettriche dell’acqua devono continuare a funzionare per raffreddare il combustibile ed evitare una fusione nucleare.

Diciotto generatori diesel sono stati accesi per alimentare le esigenze dell’impianto, ma il carburante nei generatori durerà solo per 10 giorni, ha detto Energoatom.