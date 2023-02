Ucraina: Bonaccini, ‘armi tacciano e sia data una possibilità alla pace’

Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. – (Adnkronos) – “Siamo ad un anno dall’invasione russa dell’Ucraina. Un anno di distruzione, morte, immani sofferenze inflitte ad un popolo incolpevole. Mai come oggi si avverte il bisogno di un cambiamento, che le armi tacciano e che sia data una possibilità alla pace. E per la seconda volta, ieri, l’Assemblea dell’Onu, ha chiesto il ritiro immediato e incondizionato delle truppe di occupazione, per il raggiungimento di una pace giusta. Ribadiamo la nostra vicinanza al popolo ucraino. Con la stessa determinazione con cui chiediamo la pace, non arretriamo di un passo dal sostegno a chi è aggredito. Perché era vero un anno fa e resta vero oggi: se la Russia smette di sparare finisce la guerra, se l’Ucraina smette di difendersi finisce l’Ucraina”. Così Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd.