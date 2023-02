Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Condivido appieno la scelta del segretario Enrico Letta di mettere le due bandiere della pace e dell’Ucraina ai seggi per le primarie del Pd domenica 26 febbraio. Occorre rafforzare la via diplomatica per una pace giusta”. Così Stefano Bonaccini, candidato segretario del Pd e presidente della Regione Emilia Romagna.