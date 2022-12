Dicembre 13, 2022

Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Serve un di più della pace, le diplomazie devono lavorare di più, comprese le istituzioni europee, per far tacere le armi. Però ho sempre condiviso la posizione del Pd nella alleanza atlantica e l’Europa per fornire armi dove servono non a guerreggiare ma a difendersi da una aggressione”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tg1 mattina a proposito del dibattito in Parlamento sul sostegno all’Ucraina.