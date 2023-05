Ucraina: Bonelli (Avs), ‘intollerabile espulsione Rovelli, censura governo continua’

Maggio 13, 2023

Roma, 13 mag (Adnkronos) – “E’ intollerabile che il commissario Levi abbia espulso Carlo Rovelli a rappresentare l’Italia alla Fiera del libro di Francoforte a causa delle idee espresse sul ministro Crosetto. A prescindere da come la si possa pensare, le epurazioni fanno schifo e vanno sempre contrastate. Ma con questo Governo tutto ciò che non e’ omologato viene censurato o epurato. Anche se si tratta di uno scienziato di fama mondiale come Rovelli”. Lo dice il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Dopo i giornalisti non filo-governo via dalla Rai e lo stop alle trasmissioni scomode proibite solo perché guidate da giornalisti dalla ‘schiena dritta’ ora il divieto a criticare un Ministro, con il Governo Meloni abbiamo per caso perso un secolo? Siamo nel 2023 ma sembra il 1923”, aggiunge Bonelli.