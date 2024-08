Ucraina: Borghi (Iv), ‘doppia nota mette Italia tra osservati speciali’

31 Agosto 2024

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Questo governo viene guardato quantomeno con un aggrottamento di ciglia sul piano atlantico e anche l’incidente della frase messa e non messa all’interno delle conclusioni di quel vertice, e non si capisce bene se è dolo o colpa grave, se è un avviso ai naviganti o un segnale scritto con l’inchiostro simpatico fra loro, quello che si scriveva poi a un certo punto scompariva, ‘però io ti avevo mandato il messaggio’, quella cosa lì rischia di porre l’Italia in una condizione di osservato speciale”. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, intervenendo alla Festa dell’Unità a Pesaro.

“Questa è una delle cinque talpe che sono in azione sotto il terreno su cui si poggia il governo Meloni. Le altre sono lo schema europeo: non era mai accaduto nella storia della Repubblica italiana che l’Italia votasse contro la governance europea. Terza talpa, è l’autonomia differenziata. La quarta questione che sta scavando profondamente – ha proseguito Borghi – è la situazione socio-economica: siamo alla vigilia di una complessa legge di bilancio con il prefisso da zero virgola di crescita, con la produzione industriale che è a meno 3,7 per cento rispetto al mese di maggio dello scorso anno e con i servizi che stanno facendo segnare un meno davanti. Il quinto è la rottura dello status quo all’interno della destra e si chiama Vannacci”.

“Quanto scaveranno queste cinque talpe? Noi non lo sappiamo, ma sappiamo che scaveranno e allora bisogna farsi trovare pronti. Quale sarebbe la reazione della Lega di fronte a 25 milioni di italiani che dicono di no? Starebbe ancora all’interno di un governo di questa natura oppure riprenderebbe la propria libertà di azione? – si è chiesto il senatore Iv – Sono tutti interrogativi che ci sono sul campo ma che ci impongono una risposta, perché gli elementi, così come sono, stanno dicendo che loro potrebbero avere innescato la china discendente dopo almeno due anni di consensi diffusi e di, come dire, apparente capacità di dare risposta a tutti”.