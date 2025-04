Ucraina: Borghi (Iv), ‘governo ai margini’

28 Aprile 2025

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “La foto che ritrae Trump e Zelensky all’intero di San Pietro è sicuramente importante. Ma, per poterla definire storica abbiamo bisogno di qualche elemento più concreto. Così come sulla questione dei ‘volenterosi’ e la foto del colloquio tra Starmer, Macron, Zelensky e Trump. Il governo, anziché lanciare spin comunicativi, dovrebbe fornire qualche informazione in merito, sempre che le abbia visto che appare piuttosto ai margini”. Lo dice a In Dino Veritas su Radio Cusano Campus il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

“Non sappiamo se Trump abbia intenzione di presentare una vera proposta per il cessate il fuoco e la pace. Non sappiamo se siano vere le indiscrezioni dei giorni scorsi, che vedevano l’amministrazione americana sposare le tesi russe sulla Crimea e i territori ucraini occupati dal 2022. Soprattutto, non conosciamo la reale posizione americana – aggiunge Borghi – sul tema chiave, che è quello delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Che rimanda al ruolo dell’Europa, se gli Stati Uniti non immaginano, come sembra, una loro presenza in quel teatro e che richiama la cosiddetta coalizione dei volenterosi alla quale Meloni ha già detto che il governo italiano non è favorevole. Alimentando un ulteriore senso di marginalità in sede europea”.