Ucraina: Borghi (Iv), ‘Meloni ha detto a Starmer ‘armiamoci e partite”

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Sull’Ucraina Giorgia Meloni ha sostanzialmente detto a Starmer: ‘armiamoci e partite’. Mentre il Regno Unito ha dato il via libera all’uso dei missili a medio raggio in territorio russo per la difesa ucraina, Meloni non lo può fare perché la Lega non glielo consente, ed è costretta a dire: ‘vai avanti tu che io sto nelle retrovie'”. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva, ospite a Skytg24.

“Sui centri in Albania, non vorrei smentire la vulgata corrente, ma Starmer non ha approvato la politica di Giorgia Meloni: si è limitato a prendere atto, riservandosi di valutare quando i centri saranno in funzione. Aggiungo che – ha proseguito Borghi – per un governo sovranista, è singolare e paradossale, oltre che provinciale, avere bisogno del soccorso di un governo estero per la propria narrazione interna. Ma non erano il governo dei patrioti?”.