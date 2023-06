Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Conte (che da Chigi sdoganò ‘Dalla Russia con amore’) attacca Zelensky. Bettini (il vero padre dell’idea ‘Conte fortissimo riferimento progressista’) invita il Pd a non votare più in UE per le armi. Le traiettorie si incrociano sempre più. Non ci vuole molto a capire il punto finale”. Così Enrico Borghi, senatore di Azione-Italia Viva.