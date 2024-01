Ucraina: Borghi (Iv), ‘voteremo a favore, ne va credibilità Italia’

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Per questo decreto si è dovuti arrivare alla fine dell’anno. Un ritardo che tradiva una tensione nel governo, della quale abbiamo avuto riprova oggi. Voteremo a favore di questo decreto. Su questo si gioca molto della credibilità del governo, ma soprattutto della credibilità dell’Italia, di cui ci interessa massimamente”. Lo dice durante le dichiarazioni di voto al Decreto Ucraina il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“In Europa c’è preoccupazione, i paesi confinanti con la Russia – spiega Borghi – temono che possa succedere a loro quanto sta accadendo all’Ucraina. La deterrenza è essenziale, non ci si può semplicemente lavare la coscienza nei cortei, la pace non si raggiunge con gli slogan e le affermazioni generiche, ma agendo politicamente. La decisione di aumentare le spese militari presa a Cardiff non è un capriccio, ma la constatazione che Russia, Cina e Iran hanno esploso le loro spese militari”.

“Quelli che aspettano l’arrivo di Trump, sappiano che un eventuale deprecabile disimpegno americano ci costringerebbe a mettere mano al portafoglio, perché non siamo in grado di garantire l’attuale grado di sicurezza. Gli italiani sono stanchi? Erano stanchi anche nel 1944, quando c’era una situazione di stallo. Ma nessuno chiedeva di negoziare con Hitler”.