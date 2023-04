Aprile 18, 2023

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Conte dice che bisogna interrompere l’invio delle armi all’Ucraina. In termini tecnici, significa consentire la vittoria della Russia sul campo. In termini politici, è un elemento ineludibile. E grave. Schierarsi per Mosca (sia pure in sillogismo) è dirimente. Per tutti”. Così Enrico Borghi del Pd su twitter.