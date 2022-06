Ucraina: Borghi (Pd), ‘in dibattito 21 giugno Parlamento rafforzerà impegno per pace’

Giugno 6, 2022

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Ritengo che anche nel dibattito parlamentare del prossimo 21 giugno rafforzeremo ogni possibile impegno per la pace del nostro Paese. Del resto, la cornice per promuovere un’azione incisiva è chiara, ed è quella definita nell’ambito dell’Unione Europea e in quello dell’alleanza atlantica”. Così Enrico Borghi, deputato, membro del Copasir e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem.

“Il Presidente del consiglio Mario Draghi interpreta compiutamente questa linea con il sostegno di un’ampia maggioranza parlamentare con l’appoggio, davvero decisivo, del Partito democratico. Insomma è chiaro che occorra sviluppare una capacità di dialogo con tutta la maggioranza mantenendo ferme quelle che sono state le scelte strategiche, a cominciare da quelle definite dall’Unione europea, ad esempio sul pacchetto di sanzioni alla Russia”.