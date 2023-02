Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni pro-Putin e anti-Zelensky di Berlusconi sono motivo di clamorosa contraddizione dentro la maggioranza su un tema fondamentale come l’aiuto all’Ucraina. Sono posizioni che isolano l’Italia e indeboliscono il fronte occidentale. La premier non ha nulla da dire?” Così in un tweet, Enrico Borghi, senatore del Pd.