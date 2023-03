Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Le parole di Ellu Schlein al New York Times e a Che Tempo Che Fa sgombrano il campo: ‘Necessario sostenere il popolo ucraino, ma i conflitti non si risolvono solo con le armi. Serve protagonismo diplomatico Ue per pace giusta,l’integrità territoriale Ucraina è stata violata e va ristabilita’”. Così Enrico Borghi del Pd su twitter.