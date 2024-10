Ucraina: Boschi, ‘Rai e Tajani difendano Battistini e Traini’

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Il Governo non resti silente davanti a quello che si prospetta come un attacco alla libertà di informazione nel nostro Paese. La richiesta di estradizione e il mandato di arresto nei confronti di Stefania Battistini e Simone Traini sono irricevibili”. Lo afferma la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai.

“I giornalisti del Tg1, a cui va la nostra piena solidarietà, con coraggio -ricorda- hanno scelto di mettere l’informazione al primo posto, mostrando professionalità e dando corpo e anima alla definizione di servizio pubblico. Non possiamo accettare che vi siano intimidazioni da parte di un Paese come la Russia, che in questi anni della libera informazione ha fatto carta straccia e ha alimentato le fake news a livello internazionale. Ora è tempo di reagire. I vertici Rai non lascino soli due professionisti di valore e il ministro degli Esteri levi alta la voce in difesa di Battistini e Traini, ma soprattutto dei valori democratici di cui la nostra Carta è custode”.