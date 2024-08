Ucraina: Braga, ‘molto preoccupati, qual è politica estera del governo? Pessimo rientro’

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Non è la ricetta della carbonara. Qual è la politica estera del governo? Che peso ha la Lega sulla nostra posizione in Europa? Come sostenere l’Ucraina non può essere oggetto di trattative per la tenuta della maggioranza. Ieri la cancellazione dell’assegno unico, oggi il ruolo dell’Italia in Europa: un pessimo rientro e molte preoccupazioni per il paese in uno scenario geopolitico sempre più complesso”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati