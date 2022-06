Giugno 5, 2022

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Cretinate e delirio egotico. Il Pnrr nasce in un incontro Merkel-Macron. Imporre la pace a chi? A Putin? Come se non aiutando con le armi gli ucraini! Per cortesia”. Così Carlo Calenda su twitter commenta alcune dichiarazioni di Giuseppe Conte.