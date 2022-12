Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic (Adnkronos) – “Da domenica a venerdì sarò in Ucraina. Ho accolto l’invito del sindaco di Leopoli che era intervenuto alla nostra manifestazione. Poi andrò a Kiev. Credo sia importante portare di persona la nostra solidarietà in un momento così difficile per gli ucraini”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.