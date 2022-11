Novembre 5, 2022

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “A Roma una manifestazione contro “il bellicismo europeo” e il diritto dell’Ucraina di difendersi; a Milano una piazza contro l’aggressione Russa, per il sostegno all’Ucraina e la libertà di chi resiste. Resistenza vs Resa. Difficile rimanere nel mezzo invocando il ‘ma anche’”. Lo scrive in un tweet il leader di Azione, Carlo Calenda.